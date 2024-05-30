В России появилась онлайн-база средств общения для неговорящих людей

В Библиотеке альтернативной и дополнительной коммуникации уже доступно более 50 таблиц и других средств с наглядными символами, которые можно использовать для коммуникации во время обучения, игры и в повседневной жизни Петербургская «Социальная школа Каритас» запустила первый отечественный ресурс с материалами для людей, у которых нарушена или отсутствует речь.