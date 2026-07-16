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ФСБ сорвала два теракта на Крымском мосту: история офицера ГУР по кличке «Пастор»

ФСБ сорвала два теракта на Крымском мосту: история офицера ГУР по кличке «Пастор»

Российские спецслужбы более двух лет вели оперативную разработку офицера украинской военной разведки (ГУР) Виталия Жиковича, известного под позывным «Пастор», который причастен к теракту в МонакоРоссийские спецслужбы более двух лет вели оперативную разработку офицера украинской военной разведки (ГУР) Виталия Жиковича, известного под позывным «Пастор», пишет в своем расследовании в "КП" Дмитрий Стешин.

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