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МИД: Россия не будет инициировать в ООН расследование событий на Украине

МИД: Россия не будет инициировать в ООН расследование событий на Украине

В Министерстве иностранных дел заявили, что Россия не будет выступать инициатором международного расследования в ООН произошедшего на Украине, в том числе случая в Буче, так как сомневается в объективности и непредвзятости международного следствия.

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