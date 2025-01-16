Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Архангельской области

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение гражданину иностранного государства в совершении преступления, предусмотренного п.
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