Смоленское кафе незаконно подключилось к канализации жилого дома

И устроило жильцам этого дома жировой засор Одно из заведений общепита на проспекте Гагарина в Смоленске подключилось к канализационной системе жилого дома без согласования с его жильцами, что привело к появлению жирового засора труб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии