Работал на Россию? Экс-главу разведки Германии обвинили в госизмене и шпионаже

Экс-главу разведки Германии Августа Ханнинга обвинили в госизмене и шпионаже. Ханнинг возглавлял службу внешней разведки Германии BND с 1998 по 2005 год.
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