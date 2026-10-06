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Работал на Россию? Экс-главу разведки Германии обвинили в госизмене и шпионаже

Работал на Россию? Экс-главу разведки Германии обвинили в госизмене и шпионаже

Экс-главу разведки Германии Августа Ханнинга обвинили в госизмене и шпионаже. Ханнинг возглавлял службу внешней разведки Германии BND с 1998 по 2005 год.

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