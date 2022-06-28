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THE HILL: ДЕСАНТИС "ТИХО" СТРОИТ СВОЮ ПРЕЗИДЕНТСКУЮ КАМПАНИЮ 2024 ГОДА

THE HILL: ДЕСАНТИС "ТИХО" СТРОИТ СВОЮ ПРЕЗИДЕНТСКУЮ КАМПАНИЮ 2024 ГОДА

ДРОБНИЦКИЙ Спонсоры и сторонники у губернатора-республиканца Флориды есть во многих штатах Формально Рон Десантис (иногда его называют трампистом номер два или воплощением трампизма без Трампа) готовится к переизбранию на второй губернаторский срок.

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