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Царьград

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Саратовские рестораны направят 0,2% оборота на поддержку участников СВО

Саратовские рестораны направят 0,2% оборота на поддержку участников СВО

В Саратовской области открыт специальный бюджетный счет для добровольных пожертвований в поддержку участников СВО.

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