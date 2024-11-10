Южная Корея: слишком много бонусов от СВО

Корейцы играют особую роль в течении специальной военной операции России. Северная Корея готова с нами сражаться буквально в «одном окопе», а Южная сумела выгадать из мировой нестабильности серьёзные бонусы, при этом не вступая с Кремлём в прямую конфронтацию.
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