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Южная Корея: слишком много бонусов от СВО

Южная Корея: слишком много бонусов от СВО

Корейцы играют особую роль в течении специальной военной операции России. Северная Корея готова с нами сражаться буквально в «одном окопе», а Южная сумела выгадать из мировой нестабильности серьёзные бонусы, при этом не вступая с Кремлём в прямую конфронтацию.

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