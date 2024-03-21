В США призвали Украину срочно идти на переговоры

Продолжение конфликта с Москвой не принесет большой выгоды Киеву или его союзникам. Украине стоит быстрее начать диалог с Россией, потому что нехватка западной помощи будет и дальше ослаблять переговорную позицию киевского режима, пишет The National Interest.
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