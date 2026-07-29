Осторожный рынок

Российский рынок слияний и поглощений переживает этап глубокой трансформации. На смену сделкам, ориентированным на быстрый рост, приходит более осторожный и прагматичный подход: инвесторы делают ставку на финансовую устойчивость, а компании — на консолидацию и долгосрочную эффективность.
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