Турецкий истребитель KAAN получил значительные усовершенствования Турецкий истребитель KAAN, совершивший первый полёт ещё в 2024 году, перешёл на более продвинутую стади.
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Турецкий истребитель KAAN получил значительные усовершенствования Турецкий истребитель KAAN, совершивший первый полёт ещё в 2024 году, перешёл на более продвинутую стади.
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