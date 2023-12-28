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Свежие комментарии

  • Сергей О
    Охереть новость ну что установили теперь стоят ?В зоне отдыха мик...

Собянин: Москва упрочила лидерство по несырьевому неэнергетическому экспорту

Собянин: Москва упрочила лидерство по несырьевому неэнергетическому экспорту

Более четверти ННЭ Москвы – это продукция машиностроения Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в блоге на своем персональном сайте, что в этом году столица продолжает укреплять свои лидерские позиции в экспорте несырьевых неэнергетических товаров в другие страны.

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