US Open. Синнер и Фриц разыграют титул

Сетка здесь. US Open Нью-Йорк, США 26 августа – 8 сентября 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 75 миллионов долларов Открытые корты, хард Финал Янник Синнер (Италия) Тэйлор Фриц (США) Дата проведения 8 сентября, 21.
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