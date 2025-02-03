УФАС в Брянске выявило признаки сговора при ремонте площади Ленина

В шесть раз вырос бюджет ремонтных работ на площади Ленина, и об этом стало известно. Управление Федеральной антимонопольной службы по Брянской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства.
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