У главы РДК нашли и изъяли два вида оружия в Москве

У главы «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), заочно осужденного в России за организацию нападения на Брянскую область, нашли и изъяли два вида оружия в Москве.