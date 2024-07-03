Одна тройня и 143 двойни родилось в Нижегородской области в 2024 году

143 двойни и одна тройня появились на свет в Нижегородской области в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщила руководитель регионального ЗАГСа Ольга Краснова на пресс-конференции в Нижнем Новгороде 3 июня.
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