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Нижегородская правда

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Одна тройня и 143 двойни родилось в Нижегородской области в 2024 году

Одна тройня и 143 двойни родилось в Нижегородской области в 2024 году

143 двойни и одна тройня появились на свет в Нижегородской области в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщила руководитель регионального ЗАГСа Ольга Краснова на пресс-конференции в Нижнем Новгороде 3 июня.

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