«Узнал об этом гораздо раньше», – Илья Авербух высказался о скором пополнении в семье и реакции сына Мартина на беременность Лизы

На днях Илья Авербух и Лиза Арзамасова сообщили публике радостную новость. Звездные супруги скоро станут родителями во второй раз.
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