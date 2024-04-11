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«Узнал об этом гораздо раньше», – Илья Авербух высказался о скором пополнении в семье и реакции сына Мартина на беременность Лизы

«Узнал об этом гораздо раньше», – Илья Авербух высказался о скором пополнении в семье и реакции сына Мартина на беременность Лизы

На днях Илья Авербух и Лиза Арзамасова сообщили публике радостную новость. Звездные супруги скоро станут родителями во второй раз.

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