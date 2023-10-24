Командир роты ударных БпЛА ВСУ заявил о преимуществах Армии России при применении беспилотной авиации (ВИДЕО)

Командир роты ударных БПЛА заявил о преимуществах Армии России при применении беспилотной авиации. По словам офицера 92-й бригады Юрия Федоренко, одна группа российских солдат может использовать 50 FPV-дронов в сутки, в то время как у ВСУ такого ресурса нет.