Командир роты ударных БпЛА ВСУ заявил о преимуществах Армии России при применении беспилотной авиации (ВИДЕО)

Командир роты ударных БПЛА заявил о преимуществах Армии России при применении беспилотной авиации. По словам офицера 92-й бригады Юрия Федоренко, одна группа российских солдат может использовать 50 FPV-дронов в сутки, в то время как у ВСУ такого ресурса нет.
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