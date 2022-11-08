Королева или пленница?!

На свадебном пиру красавица-невеста повернулась к своему жениху-королю и заявила:- Когда я смотрю на тебя, то не могу ни пить, ни естьА потом, когда дело подошло к концу пира и настало время отправляться в спальню и знатные дамы собрались помочь ей раздеться, показала свой характер еще раз:- У меня хватает людей в моей стране, которые могли бы прислуживать мнеТак нам рассказывает о свадьбе Генриха V и принцессы Екатерины Валуа старая добрая народная французская песнь «Английский брак».