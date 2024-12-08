В 72% компаний Крыма есть традиция украшать рабочие места к Новому году, — опрос  

Фото: Михаил ГладчукТрадиция украшения офиса к Новому году больше всего по душе молодым женщинам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители офисных сотрудников из Крыма.
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