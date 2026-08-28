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Татар-информ

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Сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались 13 тыс. избирателей Татарстана

Сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались 13 тыс. избирателей Татарстана

Сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались 13 тыс. избирателей Татарстана. Об этом сообщил сегодня на брифинге в информационном центре «Точка выбора» в Казани председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

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