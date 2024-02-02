Кузьмина о возобновлении карьеры: «Не ожидала, что это окажется для меня важным экспериментом. Хочу продвигать словацкий биатлон»

39-летняя Кузьмина – трехкратная олимпийская чемпионка из Словакии. Она прекратила выступления в 2019-м, но приняла участие в чемпионате Европы-2024 в Брезно-Осрблье, где заняла 59-е место в спринте и 39-е в пасьюте.