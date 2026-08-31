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Слуцкий предложил ограничить 100 метрами расстояние от остановки до входа в школу

Слуцкий предложил ограничить 100 метрами расстояние от остановки до входа в школу

Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой, согласно которой автобусные остановки должны располагаться не далее чем в 100 метрах от школьных зданий.

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