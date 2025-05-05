Арбат расцветает🌺 Сегодня сотрудники городской хозяйственной службы вместе со студентами Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа начали высадку яркой петунии, канн и серебристой ценерарии.
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Арбат расцветает🌺 Сегодня сотрудники городской хозяйственной службы вместе со студентами Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа начали высадку яркой петунии, канн и серебристой ценерарии.