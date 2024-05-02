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Поляки подсчитали, сколько времени потребуется эстонцам, чтобы засыпать Байкал

Поляки подсчитали, сколько времени потребуется эстонцам, чтобы засыпать Байкал

Поляки в попытке обвинить Россию в чем угодно дошли до абсолютного абсурда. Итак, Лавров заявил, что попытки эстонцев угрожать разрушением России и "завалить Байкал скалами" - бессмысленны и обсуждать их даже не стоит.

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Комментарии
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Sergiy Che
Там все постсовковые страны-анекдоты, хотя есть самая главная по каструлеголовости)))
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1 час.
Океан
Почем будет стоить час работы на рыло по заваливанию ? ))
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1 час.
Natalija Osminina
Беснования червей.
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1 час.

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