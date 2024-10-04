Корнелиу Попович: «Некомпетентность и отклонения от нормативной базы разрушат страну»

Бывший министр образования Корнелиу Попович считает, что реформа реорганизации/ликвидации университетов в Молдове, инициированная с заявленной целью улучшения ситуации в сфере высшего образования, порождает «отклонения, непоследовательность и застой с тенденцией к деградации», сообщает Noi.