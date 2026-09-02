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Дальнобойщик погиб при столкновении с остановившимся грузовиком под Новосибирском

Дальнобойщик погиб при столкновении с остановившимся грузовиком под Новосибирском

Утром 2 сентября в Чановском районе Новосибирской области произошло ДТП с двумя грузовиками. Авария случилась на трассе Р-254 "Иртыш".

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