Американские вузы призвали студентов вернуться с каникул до инаугурации Трампа

Не менее 10 американских университетов призывают иностранных студентов, которые едут домой на зимние каникулы, вернуться в США до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, сообщил портал Axios.
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