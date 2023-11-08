«Я бы туда не рыпался». Аршавин — о возможном переходе РФС в Азию

Андрей Аршавин объяснил, почему России не стоит задумываться о переходе в Азию. Бывший форвард сборной России, «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему национальной команде не стоит рассматривать вариант с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола.