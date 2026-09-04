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iPhone 18 Pro Max еще не представлен, но его уже можно заказать в России — за 200 тыс. рублей

iPhone 18 Pro Max еще не представлен, но его уже можно заказать в России — за 200 тыс. рублей

Но по гарантированной цене предлагается только 100 штук Cеть restore: открыла раннее бронирование еще не представленного Apple iPhone 18 Pro Max.

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