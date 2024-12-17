«Это только начало»: в России призвали ответить на убийство генерала Кириллова

По мнению президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, так Киев мстит Москве за ее победы на фронте, и число таких трагедий в дальнейшем может возрасти.
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