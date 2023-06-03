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Рыбарь: якобы передаваемое Киеву оружие распродается прямо с американских складов

Рыбарь: якобы передаваемое Киеву оружие распродается прямо с американских складов

mil.gov.ua | Міністерство оборони України Оружие, которое Вашингтон якобы передает киевскому режиму, распродается прямо с американских складов.

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