В Туле прошёл фестиваль индустриальной культуры «Ferrum»

За годы проведения фестиваль индустриальной культуры «Ferrum» в Туле вырос до масштабного события с посещаемостью порядка 10 тысяч человек и занял 1-е место в номинации «Лучшее молодёжное туристическое событие» премии Russian Event Awards.
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