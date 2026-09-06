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Тульские новости

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В Туле прошёл фестиваль индустриальной культуры «Ferrum»

В Туле прошёл фестиваль индустриальной культуры «Ferrum»

За годы проведения фестиваль индустриальной культуры «Ferrum» в Туле вырос до масштабного события с посещаемостью порядка 10 тысяч человек и занял 1-е место в номинации «Лучшее молодёжное туристическое событие» премии Russian Event Awards.

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