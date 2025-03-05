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Спички - не игрушка

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Зеленский дал Минобороны срочное поручение после остановки военной помощи США

Зеленский дал Минобороны срочное поручение после остановки военной помощи США

  МОСКВА, 4 марта, ФедералПресс. Владимир Зеленский поручил министру обороны, руководителям разведывательных и дипломатических служб обратиться к Соединенным Штатам за разъяснениями о перспективах военной помощи.

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