Директор FIS - о критике Большунова за участие в митинге: Если хотим перемен, нужно не отворачиваться от россиян, а поддерживать их

«Я бы очень хотел увидеть чуть больше понимания россиян у зарубежных коллег, - заявил директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньере Если мы хотим перемен, то нужно сделать так, чтобы россияне стали нам ближе.