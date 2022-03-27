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Директор FIS - о критике Большунова за участие в митинге: Если хотим перемен, нужно не отворачиваться от россиян, а поддерживать их

Директор FIS - о критике Большунова за участие в митинге: Если хотим перемен, нужно не отворачиваться от россиян, а поддерживать их

«Я бы очень хотел увидеть чуть больше понимания россиян у зарубежных коллег, - заявил директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньере Если мы хотим перемен, то нужно сделать так, чтобы россияне стали нам ближе.

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