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Показано видео сдачи в плен хуситам трёх бригад саудовской армии и наёмников

Показано видео сдачи в плен хуситам трёх бригад саудовской армии и наёмников

Вооруженное формирование йеменских хуситов «Ансарулла» продолжает успешное и практически стремительное наступление, беря под контроль все новые населенные пункты и тысячи километров территории с расширением выхода на побережье Красного моря и к Баб-эль-Мандебскому проливу.

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