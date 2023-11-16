Курс валют НБМ на 16 ноября

Молдавский лей немного укрепился по отношению к доллару, но еще больше ослабел по отношению к евро. В частности, за день он отыграл у американской валюты два бана, но уступил единой европейской валюте еще более 24 банов, передает Noi.
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