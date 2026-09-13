Откажитесь от него немедленно: назван самый вредный вид хлеба

Врач объяснила, почему хлеб из муки высшего сорта вреден для здоровья.Самым вредным хлебом из всех является белый батон.
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