Подземный переход на Красных Партизан в Краснодаре не закончат даже к осени, но движение обещают полностью восстановить

Подземный переход на Красных Партизан в Краснодаре не закончат даже к осени, но движение обещают полностью восстановитьНа строительстве подземного перехода на улице Красных Партизан в Краснодаре снова появились строители.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии