Россияне подсчитали, сколько денег им нужно для жизни на пенсии

Россияне рассчитывают получать на пенсии 60 тысяч рублей в месяц и иметь накопления в размере 5 млн рублей, чтобы чувствовать себя материально свободными, показало исследование СберНПФ и СберСтрахование жизни (результаты есть у Банки.