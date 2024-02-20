Россияне подсчитали, сколько денег им нужно для жизни на пенсии

Россияне рассчитывают получать на пенсии 60 тысяч рублей в месяц и иметь накопления в размере 5 млн рублей, чтобы чувствовать себя материально свободными, показало исследование СберНПФ и СберСтрахование жизни (результаты есть у Банки.
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