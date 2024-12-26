Эксперт не исключил проведения IPO крупными госкомпаниями в 2025 году

В России в 2025 году крупные госкомпаний и компаний с госучастием могут провести первичное публичное размещение акций (IPO), рассказал «Известиям» директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка 26 декабря.
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