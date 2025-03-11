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Царьград

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10 млн долларов за информацию: ФБР объявило в розыск участника Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити

10 млн долларов за информацию: ФБР объявило в розыск участника Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити

Райан Джеймс Веддинг внесён в топ-10 самых разыскиваемых преступников.Участник Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Райан Джеймс Веддинг был добавлен в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР.

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