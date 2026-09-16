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Новости Липецка

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Знаменитый нападающий липецкого «Металлурга» Владимир Силохин отмечает 80-летие

Знаменитый нападающий липецкого «Металлурга» Владимир Силохин отмечает 80-летие

Владимир Силохин забил 62 гола в составе липецкого «Металлурга», проведя 277 матчей, и стал главным снайпером команды в Первой лиге СССР в 1972 году.

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