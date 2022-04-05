Мэттьюс оформил хет-трик, принес победу команде и увеличил отрыв от Овечкина до 12 шайб

Мэттьюс оформил хет-трик и увеличил отрыв от Овечкина до 12 шайб. На стадионе "Амали-арена" в Тампе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором местная "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимала "Торонто Мэйпл Лифс".
Мэттьюс оформил хет-трик и увеличил отрыв от Овечкина до 12 шайб. На стадионе "Амали-арена" в Тампе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором местная "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимала "Торонто Мэйпл Лифс".
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