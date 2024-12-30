Лавров: Россия не будет участвовать в "саммите мира" Зеленского ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Российская сторона не станет принимать участие в так называемом "саммите мира" лидера киевского режима Владимира Зеленского.
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