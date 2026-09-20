Киев напрашивается на ковровые бомбардировки? Москве хотели устроить ад, но не получилось — за сутки уничтожено 1600 БПЛА В результате «предвыборного» налета на столицу России и Подмосковье есть погибшие и раненые, ВСУ били не только дронами, но и ракетами «Фламинго» ВСУ решили помешать проведению выборов в России, прежде всего в Москве и Московской области.
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