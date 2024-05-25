Дорожная карта Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes раскрывает примерные даты выхода DLC Компан...

Дорожная карта Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes раскрывает примерные даты выхода DLCКомпания Rabbit and Bear опубликовала новую дорожную карту Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, и в ней указаны месяцы выхода трех дополнительных DLC, ориентированных на персонажей JRPG.
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