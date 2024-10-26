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    Зачем во время войны шастать по 5-зв. отелям Турции? Лишние деньги.....Русских туристов ...
  • Sobering
    Не нужно у меня учиться. Я только объясняю и призываю образовываться. Достаточно только прислушаться и захотеть понят...Куда пропал Павел...
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    уже конец октября 2024 года , а оно всё на посту ! Почему ?!😡Отставка Эрнста

Куда пропал Павел Грудинин? Предательство сына, судебные тяжбы за совхоз и поездки в зоны СВО

Куда пропал Павел Грудинин? Предательство сына, судебные тяжбы за совхоз и поездки в зоны СВО

Широкую известность Павел Грудинин обрел шесть лет назад, участвуя в выборах президента. Впоследствии его жена подала на развод, сын вызвал на противостояние, а суд лишил его активов.

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Комментарии
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S
Sobering
Точно также это происходит у людей с совковым менталитетом, со злобой. У людей с большевистским менталитетом такой болезни нет , как у либерастов и совков.
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21 мин.
Катерина
Поросёнок  ты...  было бы  ЧЕМУ  у  тебя  учиться...  Кстати,  подружка  твоя (Натаха  Осьминина) втихаря  по  сайту  ползает...  тебя  поддерживает.)))  Скучно  ей  на  своих  мёртвых  форумах.
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10 мин.
S
Sobering
Не нужно у меня учиться. Я только объясняю и призываю образовываться. Достаточно только прислушаться и захотеть понять -  что не так в твоих понятиях. А лезть таким как ты на стену от злобы - это не выход. Проще образоваться. Это конечно поздно, но мозги для чего даны тебе? А поддерживает меня не только Наталья. Тебя же дураки поддерживают? А почему меня умным не поддерживать?
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4 мин.

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