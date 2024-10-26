Куда пропал Павел Грудинин? Предательство сына, судебные тяжбы за совхоз и поездки в зоны СВО

Точно также это происходит у людей с совковым менталитетом, со злобой. У людей с большевистским менталитетом такой болезни нет , как у либерастов и совков.

Поросёнок ты... было бы ЧЕМУ у тебя учиться... Кстати, подружка твоя (Натаха Осьминина) втихаря по сайту ползает... тебя поддерживает.))) Скучно ей на своих мёртвых форумах.

S

Sobering

Не нужно у меня учиться. Я только объясняю и призываю образовываться. Достаточно только прислушаться и захотеть понять - что не так в твоих понятиях. А лезть таким как ты на стену от злобы - это не выход. Проще образоваться. Это конечно поздно, но мозги для чего даны тебе? А поддерживает меня не только Наталья. Тебя же дураки поддерживают? А почему меня умным не поддерживать?