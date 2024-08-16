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В стрелковом бою в Курской области ,бойцы ВС РФ уничтожили десантников ВСУ: опубликовано видео

В стрелковом бою в Курской области ,бойцы ВС РФ уничтожили десантников ВСУ: опубликовано видео

В Белгородской области была сразу же отбита атака ДРГ ВСУ. Российские СМИ сообщили о том, что в ходе встречного боя в селе Крупец Курской области были уничтожены шесть десантников 1-го ДШБ  80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.

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