В Белгородской области была сразу же отбита атака ДРГ ВСУ. Российские СМИ сообщили о том, что в ходе встречного боя в селе Крупец Курской области были уничтожены шесть десантников 1-го ДШБ 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.
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